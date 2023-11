Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Moçambique bate Botswana e entra a ganhar na qualificação para o Mundial de 2026 Bruno Langa e Ricardo Guimarães, do Chaves e Gildo Lourenço, do Sp. Covilhã foram titulares no triunfo por 3-2





• Foto: Facebook/Federação Moçambicana de Futebol