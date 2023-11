Osama Rashid estreia-se a marcar pela seleção do Iraque na goleada sobre a Indonésia

Osama Rashid, médio-centro do Vizela, foi esta quinta-feira preponderante na goleada (5-1) de Iraque sobre a Indonésia no arranque das duas seleções para a fase de qualificação asiática para o Campeonato do Mundo de 2026. O centro-campista de 31 anos alinhou de início na turma iraquiana e apontou o golo que na altura fez o 3-0 no marcador, aos 60 minutos de jogo, naquela que foi a estreia a marcar pelo seu país. No final, Osama Rashid assumiu a importância do momento através das redes sociais. "Desde pequenino que eu sonhava com este momento", escreveu.

Com este resultado, Iraque passou a liderar o Grupo F, juntamente com Vietname, que hoje também venceu na deslocação a Manila, capital das Filipinas.