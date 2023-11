Paulo Bento só sabe ganhar: Emirados Árabes Unidos derrotam Bahrain

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Emirados Árabes Unidos, liderados pelo treinador português, Paulo Bento, venceram por 2-0, esta terça-feira, na visita ao Bahrain, em jogo da 2.ª jornada do Grupo H da zona asiática de apuramento para o Mundial'2026.O técnico português mantém assim o pleno de vitórias nos cinco jogos que leva à frente da seleção dos Emirados Árabes Unidos, desta feita por fruto dos golos de Abdalla Ramadan (médio do Al-Jazira, aos 36') e de Ali Mabkhout (avançado do Al-Jazira, aos 90').Para trás ficaram triunfos sobre Costa Rica (4-1), Kuwait (1-0) e Líbano (2-1), em particulares, e sobre o Nepal (4-0), na estreia desta qualificação.