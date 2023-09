Fernando Gomes encontra-se com homólogos de Espanha e de Marrocos

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, reuniu-se este sábado, em Madrid, com os homólogos de Espanha e de Marrocos, no âmbito da candidatura destes três países à organização do Mundial de 2030.

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Pedro Rocha, foi o anfitrião da reunião, que decorreu em Las Rozas, e contou com as presenças de Portugal e Marrocos, em delegaçoes lideradas pelos seus presidentes, Fernando Gomes e Fouzi Lekjaa, respetivamente.

A FIFA vai atribuir a organização do Campeonato do Mundo de 2030 em dezembro de 2024. Espanha e Portugal têm vindo a aperfeiçoar este projeto há mais tempo. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, avalia o estatuto da candidatura:

"Estamos convictos de que não haverá melhor proposta do que a nossa. Trabalhamos há anos em coordenação com os melhores profissionais para alcançar os melhores resultados", disse Fernando Gomes, citado pela FPF, referindo-se à candidatura, que conhecerá o resultado da decisão da FIFA em dezembro de 2024.

Pedro Rocha, presidente do Conselho de Administração da RFEF, mostrou-se satisfeito com a reunião: "Caminhamos e avançamos de mãos dadas com um objetivo que nos move e entusiasma. O projeto do Campeonato do Mundo está mais forte do que nunca com a integração de Marrocos nas nossas equipas de trabalho".

"Sabemos da grande responsabilidade que temos, porque estamos perante uma oportunidade histórica. Vamos somar os nossos melhores esforços a uma grande equipa de profissionais que estão a trabalhar arduamente para alcançar o objetivo. É uma honra para nós juntarmo-nos a uma candidatura desta força e alcance", revelou por seu turno Fouzi Lekjaa.