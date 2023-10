Carta oficial de intenção à organização do Mundial'2030 apresentada: «Sabemos para onde vamos»

A carta oficial de intenção à organização do Campeonato do Mundo de 2030 foi apresentada este sábado em Marrocos com a presença de Fernando Gomes, Fouzi Lekjaa, presidente da federação marroquina de futebol e Pedro Rocha, da Real Federação Espanhola de Futebol.Fernandes Gomes, depois de agradecer aos outros presidentes, destacou o "momento histórico" e a marca que pretende deixar com o evento: "Vamos deixar um legado pelas práticas que vamos implementar, pelas experiências que vamos proporcionar, mas também pelas infraestruturas e, naturalmente, pela modernidade dos estádios que vamos oferecer a todos os que nos visitarem".O presidente da Federação anunciou ainda que, dentro de alguns meses, o dossier da candidatura será apresentado: "Será esse o documento base, o alicerce de todo este projeto. Não se deve confundir alguém que anda depressa com alguém que sabe para onde vai. Sabemos para onde vamos, e não devemos ter pressa em demonstrá-lo".E prosseguiu: "Esta carta representa o nosso compromisso com a FIFA, a nossa vontade de organizar o Mundial, mas representa igualmente o compromisso que cada um de nós assume em trabalhar em conjunto de forma a cumprir aquilo que todos desejamos: proporcionar em 2030 um Mundial que perdure na memória de todos como algo único e inspirador".No final da intervenção, Fernando Gomes destacou os jogos que se vão realizar na América do Sul: "Não será a primeira vez que o Mundial se vai jogar na Europa (longe disso), não será, igualmente, a primeira vez que o Mundial se vai jogar em África, mas será a primeira vez que o Mundial vai juntar os nossos dois continentes, e a primeira vez que vai juntar a península ibérica numa organização conjunta. É algo que me deixa particularmente feliz pelo que isso representa no presente, mas principalmente pelo que isso representa para o futuro da competição e dos nossos países."