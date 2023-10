Fernando Sanz escolhido para guiar interesses espanhóis na organização do Mundial'2030

Aos poucos começam a ficar definidos alguns detalhes no que diz respeito à organização do Mundial'2030 por parte da candidatura ibero-marroquina, sendo que a atribuição dos estádios é naturalmente das questões que mais interesse suscita. Neste momento, segundo o que Record conseguiu apurar, o plano é conceder 10 sedes a Espanha, quatro a Marrocos e três a Portugal, que estará representado com os estádios do Dragão, Luz e Alvalade.A candidatura é liderada pelo português António Laranjo, ex-presidente da Sociedade Euro-2004. Contudo, Fernando Sanz, antigo jogador do Real Madrid e presidente do Málaga, está responsável por conduzir o lado espanhol da organização à grande competição. A intenção da Real Federação Espanhola de Futebol foi escolher um nome forte e consensual que fosse capaz de fazer esquecer esquecer os mais recentes escândalos, nomeadamente o polémico caso Rubiales. Quarta e quinta-feira serão acertados mais alguns detalhes, com reuniões em Madrid entre os representantes dos três países.