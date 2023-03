Ministra marroquina e a organização conjunta do Mundial'2030: «Uma forte união entre África e Europa»

A ministra marroquina do Turismo, Fatima Zahra Amor, classificou esta quarta-feira como "uma forte união entre África e a Europa" a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial de futebol de 2030.

"É uma cooperação sem precedentes na história do futebol e representa uma forte união entre África e Europa", escreveu a ministra na rede social Twitter, destacando a união entre culturas e entre o norte e o sul do mar Mediterrâneo.

Fatima Zahra Amor disse ainda estar expectante para perceber o grande impacto no turismo da candidatura dos três países, que ainda não foi confirmada por Portugal.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai reunir-se esta quarta-feira com a federação espanhola e a federação marroquina, em Kigali, para discutir a candidatura à organização do Mundial2030, disse à Lusa fonte oficial daquele organismo.

O "encontro" entre as três partes deverá acontecer na capital do Ruanda, que por estes dias recebe o Congresso FIFA, no seguimento do anúncio, feito na terça-feira pelo rei de Marrocos, Mohammed VI, de que os africanos se juntaram aos dois países ibéricos na candidatura.

Portugal e Espanha tinham anunciado, no final de 2022, que se candidatariam ao Mundial2030 também com a Ucrânia, agora ausente das palavras do soberano de Marrocos.