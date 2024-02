Mundial'2030: candidatura reúne-se em Madrid ainda sem decisões sobre estádios e jogos

O comité da candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial'2030 reuniu-se em Madrid, ainda sem decisão sobre o número de estádios ou jogos que cada país irá acolher, anunciou este sábado a Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado, a FPF revela que a reunião decorreu na sexta-feira e que contou com representes dos três países, além de consultores externos em diferentes áreas, envolvidos no projeto.

"O Comité apreciou os progressos realizados e o espírito de colaboração entre todas as partes interessadas. Ainda não foram tomadas decisões sobre o número de estádios, a sua distribuição territorial ou os jogos que cada país irá acolher", refere o documento.

Na reunião foram discutidos diferentes aspetos do dossier de candidatura, com a FPF a destacar a "evolução positiva e o espírito de colaboração entre todas as partes presentes", com a próxima reunião a ficar agendada para março.

No dia 4 de outubro, o Conselho da FIFA acordou de forma unânime a candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos, sendo o jogo inaugural disputado em Montevidéu, no Uruguai, onde foi realizada a primeira edição do Campeonato do Mundo. Também o Paraguai e a Argentina vão acolher um jogo.