Portugal, Espanha e Marrocos assinam acordo de candidatura ao Mundial de 2030

As federações de Marrocos, Portugal e Espanha assinaram oficialmente ontem o acordo de candidatura à organização do Mundial de 2030. Segundo o comunicado conjunto, divulgado pela FPF, trata-se de um "compromisso assumido pelas três federações no sentido de respeitarem as regras e o quadro que regem todo o processo", além de o documento "oferecer orientações sobre os principais aspetos técnicos, como os critérios de promoção e avaliação".As três federações trabalham agora mais próximas do que nunca para desenvolver um projeto que leve o Campeonato do Mundo da FIFA para além de todas as expectativas. A intenção passa por "realizar uma competição que reforce o legado do Campeonato do Mundo da FIFA, que faça crescer o futebol e cause impacto em todo o mundo", pode ainda ler-se no comunicado."A assinatura do acordo de candidatura da FIFA representa hoje um momento marcante para as nossas Federações e para o futebol dos nossos três países. Hoje, celebramos todos aqueles que tornaram isto possível e, a partir de amanhã, começamos a trabalhar na elaboração de uma candidatura e de um plano de torneio que impressionarão os adeptos de futebol de todo o mundo", disse Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.Fouzi Lekjaa, presidente da federação marroquina, acrescentou: "Sob a grande liderança de Mohammed VI, o futebol em Marrocos está a crescer como nunca, desde as bases até às nossas seleções nacionais. Unir forças com Portugal e Espanha, para criar um Campeonato do Mundo da FIFA que mude o jogo, foi o óbvio passo a seguir para continuar este progresso. Juntos, estaremos a fazer história. O primeiro Campeonato do Mundo da FIFA masculino entre continentes. O primeiro a ser sediado em dois dos nossos três países. E apenas o segundo em todo o continente africano. O nosso impacto pode ser fenomenal".Pedro Rocha, líder da federação espanhola, por sua vez frisou: "Estamos muito gratos pela confiança que a FIFA demonstrou até agora na nossa visão e esperamos trabalhar em estreita colaboração com a mesma nos próximos meses. Estamos conscientes da enorme responsabilidade que implica a organização de um Campeonato do Mundo da FIFA e não a encaramos de ânimo leve. Três países sediarão o Campeonato do Mundo da FIFA 2030, mas o seu legado será sentido em todos os lugares".