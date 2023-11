Rodrygo pronto a assumir

Sem Neymar ou Vinícius Júnior, ambos lesionados, o ataque brasileiro deverá contar com o regresso de Gabriel Jesus no duelo com a Argentina, amanhã à noite. Mas as maiores expectativas estão em Rodrygo, que tarda em mostrar na seleção o potencial que se lhe reconhece – o atacante do Real Madrid, de 22 anos, soma 4 golos em 19 internacionalizações, sendo que três remates certeiros foram este ano. "É normal as responsabilidades aumentarem. Sei que a minha hora ia chegar pouco a pouco. Claro que com a baixa do Neymar, e sem o Vini, esperam ainda mais de mim e espero retribuir. Confiam em mim, tenho trabalhado cada vez melhor, e espero que, com a ajuda da equipa, tudo dê certo", assumiu Rodrygo, determinado a justificar a camisola 10: "É tentar agarrar a oportunidade da melhor maneira."