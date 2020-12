Newell's Old Boys coloca à venda réplicas da camisola de Maradona que Messi mostrou

Messi homenageou Maradona mostrando ao mundo a camisola usada por El Pibe nos Newell's Old Boys em 1993. Ora o clube 'aproveitando' a ideia colocou à venda réplicas da camisola.





"Newell's lança ao Mundo a camisola de 1993. Pode comprar a camisola que Diego usou no Newell's e que Leo Messi usou no último domingo numa homenagem que ficará na memória de todos. A partir de hoje, está à venda online a réplica oficial da camisa que Diego Maradona usou durante a sua passagem pelo Newell's. É um desenho feito de forma idêntica ao de 1993, num tecido leve e elástico com as cores vermelho e preto na frente e nas costas, estampado o 10 que representa o astro, e respeitando também as marcas Yamaha e Zanella", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube.A réplica da camisola do astro argentino, que morreu a 25 de novembro aos 60 anos, está à venda por cerca de 130 euros.