Wolfswinkel revive drama: «Foram dias difíceis que vivi no hospital»

O avançado Ricky van Wolfswinkel, que passou pelo Sporting entre 2011 e 2013, admitiu que "foi assustador” passar seis meses a recuperar de um aneurisma cerebral.





"Foram dias difíceis que vivi no hospital, mas há coisas piores na vida", afirmou o holandês do Basileia à BBC, acrescentando: “Havia pessoas a morrer com coronavírus, então porque havia de reclamar?”