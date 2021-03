1.º de Agosto de Paulo Duarte vence e sobe para o 5.º lugar do Girabola

O 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, ascendeu este sábado à quinta posição do campeonato angolano, com 22 pontos, após vencer o Cuando-Cubango FC por 2-0, em desafio em atraso da segunda jornada.

Milano Dala, aos 21 minutos, e Mabulu, aos 69 minutos, garantiram a sétima vitória dos tetracampeões angolanos em título. Os 'militares' realizaram hoje a seu nono jogo no campeonato e ainda têm seis jogos em atraso.

Também hoje, num jogo em atraso da quinta jornada, o Sporting de Cabinda recebeu e venceu, no estádio do Tafe, o Baixa de Cassange por 2-1. Rubson, do Baixa de Cassange, abriu o marcador no minuto nove, Castro empatou de grande penalidade aos 39 minutos e Gláucio Fan-Fan, aos 69 minutos, assegurou o triunfo dos 'leões' de Cabinda.

O jogo entre o Bravos do Maquis e o Desportivo da Huíla agendado para hoje não foi realizado por ausência dos huilanos no estádio Mundunduleno, província do Moxico, onde já se encontravam os 'maquizardes' e a equipa de arbitragem.

No passado fim de semana, tinha-se realizado a 15ª e última jornada do Girabola, com as equipas realizam agora jogos em atraso, motivado pelo envolvimento de algumas equipas angolanas nas 'Afrotaças'.

No domingo, estão agendados mais alguns jogos em atraso.

Das Faa, do Interclube, é o melhor marcador da prova com oito golos, seguido Tiago Azulão, do Petro de Luanda, Depú, do Recreativo da Caála, e Benarfa, do Bravos do Maquis, todos com seis golos.

Classificação:

1.Bravos do Maquis, 28 pontos.

2.Petro de Luanda, 25.

3.Interclube, 25.

4.Sagrada Esperança, 23.

5.1º de Agosto, 22.

6.Recreativo da Caála, 21.

7.Ferrovia do Huambo, 19.

8.Cuando-Cubango FC, 17.

9.Académica do Lobito, 17.

10.Desportivo da Huíla, 14.

11.Baixa de Cassange, 14.

12.Williet de Benguela, 14.

13.Progresso do Sambizanga, 13.

14.Sporting de Cabinda, 13.

15.Recreativo do Libolo, 12.

16.Santa Rita de Cássia, 12.