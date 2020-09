1º de Agosto e Interclube de Ivo Campos defrontam-se na estreia do Girabola

1º de Agosto, tetracampeão nacional, e Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, vão defrontar-se no arranque da primeira jornada do Girabola 2020/21, sorteado esta quarta-feira em Luanda.

O início da prova está previsto inicialmente para o dia 3 de outubro, aind que condicionado devido à evolução da Covid-19, sendo que os treinos oficiais das provas federadas em Angola têm início oficialmente no sábado, 19 de setembro

Segundo o sorteio realizado esta quarta-feira, na sede da Federação Angolana de Futebol (FAF), em Luanda, a primeira jornada da 43.ª edição do campeonato angolano também terá o confronto entre Petro de Luanda e FC Bravos do Maquis.

A Baixa de Cassange de Malanje, que ascendeu este ano para a primeira divisão, em substituição do 1.º de Maio que foi desqualificado antes da anulação da prova, mede forças, na estreia, com o Recreativo da Caála, na província do Huambo.

Os clubes angolanos decidiram por unanimidade, em 30 de abril passado, anular a competição, interrompida em março devido à pandemia, sobretudo para "salvaguardar a saúde e os gastos avultados com os atletas cujos contratos expiravam em maio".

A decisão dos clubes que militam no Girabola foi apresentada durante uma reunião com a FAF que analisou o interregno da competição, após ter sido disputada a 25º jornada.

O campeonato angolano, então liderado pelo Petro de Luanda com 54 pontos, menos três que o 1º de Agosto, na segunda posição, foi suspenso em março na sequência do decreto sobre o estado de emergência.

O primeiro clássico da temporada 2020/21 entre o 1º de Agosto e Petro de Luanda, dois maiores clubes e mais titulados do país, acontece na nona jornada da competição.

O Petro de Luanda e o 1.º de Agosto foram indicados para representar Angola na Liga dos Campeões Africanos, enquanto o Sagrada Esperança e o Bravos do Maquis vão disputar a Taça da Confederação.

Programa da 1ª jornada do Girabola 2020/21:

Recreativo da Caála - Baixa de Cassange de Malanje

Progresso do Sambizanga - Recreativo do Libolo

Ferrovia do Huambo - Cuando-Cubango FC

Académica do Lobito - Sagrada Esperança

Sporting de Cabinda - Desportivo da Huíla

Williet de Benguela - Santa Rita de Cássia

1º de Agosto - Interclube

Petro de Luanda - FC Bravos do Maquis