1º de Agosto e Petro de Luanda terminam presença na "champions" africana sem vitórias

O 1º de Agosto e o Petro de Luanda, já fora dos quartos de final, terminaram hoje a participação na fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol, com empates em jogos da sexta jornada.

Tetracampeão angolano, o 1º de Agosto empatou 0-0 diante do Zamalek do Egito, em jogo que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, para a última jornada do grupo A, somando o seu quarto ponto em seis jogos disputados.

Os 'agostinhos', que na edição anterior da champions africana atingiram as meias-finais, somaram duas derrotas, quatro empates e não sentiram o sabor da vitória nesta fase.

No final do jogo, o treinador do 1º de Agosto, Dragan Jovic, lamentou as oportunidades criadas que não foram concretizadas, enquanto o treinador do Zamalek, Patrice Calteron, considerou que o jogo "foi difícil" e felicitou a sua equipa para passagem à fase seguinte.

Neste grupo, estão qualificados para os quartos de final o TP Mazembe da RDCongo, com 14 pontos, após vencer hoje o Zesco United da Zâmbia por 3-1, e o Zamalek do Egito, com nove pontos.

Também, para a sexta e última jornada do grupo C, o Petro de Luanda, vice-campeão angolano, empatou 2-2 na Argélia, frente ao USM, totalizando quatro pontos, fruto também de quatro empates e duas derrotas.

O Mamelodi Sandows da África do Sul, com 14 pontos e presença garantida para a segunda fase, venceu hoje o Wydad de Casablanca por 1-0, equipa marroquina, que, apesar da derrota, está também apurada para os quartos de final, com nove pontos.

O Esperance de Tunis da Tunísia é o atual bicampeão da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol.