1.º de Agosto eliminado na pré-eliminatória da Champions africana

O 1.º de agosto, tricampeão angolano, foi esta quarta-feira eliminado da Liga dos Campeões africanos, ao perder por 2-0 com os congoleses do AS Otoho, que seguiram para a fase de grupos.Após a vitória por 4-2 na primeira mão, em Luanda, os 'agostinos', semifinalistas da edição anterior da Champions africana, claudicaram hoje já na parte final do jogo da segunda mão da pré-eliminatória.O AS Otoho chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a uma grande penalidade concretizada nos descontos da primeira parte, e chegou ao segundo tento e ao apuramento aos 89 minutos.Com a eliminação prematura, o representante angolano na maior prova continental de clubes fica impossibilitado de repetir o feito da edição passada, em que chegou às meias-finais, caindo perante o Esperance de Tunes, que viria a ganhar a competição.Ainda hoje, o vice-campeão angolano Petro de Luanda, defronta o Orapa United, do Botsuana, na segunda mão da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da CAF, também conhecida por Taça Nelson Mandela.Na primeira mão, na capital angolana, o Petro de Luanda goleou o Orapa United por 4-0.