1.º de Agosto vence KMKM em Zanzibar

Os angolanos do 1.º de Agosto venceram este sábado no terreno do KMKM, de Zanzibar, por 2-0, na primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões africanos.Ary Papel, aos 72 minutos, e o camaronês Leonel Yombi, aos 90+3, marcaram os golos dos tetracampeões angolanos, tal como tinham feito no triunfo na Supertaça angolana, frente ao Desportivo da Huíla (2-0), na segunda-feira.A segunda mão da eliminatória está marcada para 24 de agosto, em Luanda.Em 2018/19, o 1.º de Agosto caiu nesta fase da prova, frente aos congoleses do Otôho d'Oyo, após vencer por 4-2 em casa e perder 2-0 fora.No domingo, o Petro de Luanda, vice-campeão angolano nas últimas quatro edições do Girabola, disputa a primeira mão da mesma ronda de qualificação no recinto do Matlama, em Maseru, no Lesoto.Na época passada, os 'petrolíferos' disputaram a Taça da Confederação africana, tendo falhado a qualificação para os quartos de final, ao terminar no quarto e último lugar do Grupo D.