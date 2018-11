1.º de Agosto vence Otoho na pré-eliminatória da Champions africana

O 1.º de Agosto recebeu e venceu esta quarta-feira o AS Otoho, da República do Congo, por 4-2, na primeira mão da pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões de África.Em jogo disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, os campeões congoleses chegaram a estar a vencer por 2-0, com os golos iniciais de Kivutuka e Konte, mas os tricampeões angolanos deram a volta ao marcador com tentos de Mongo, Geraldo, que bisou, e Jacques, já nos últimos minutos do jogo.A segunda mão será jogada dentro de 15 dias, em Brazzaville.Na última edição da champions africana, o 1.º de Agosto atingiu as meias-finais da prova, tendo sido eliminado pelo Esperance de Tunis, vencedor da competição.Na terça-feira, e em jogo da primeira mão da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana, também conhecida por Taça Nelson Mandela, os vice-campeões angolanos do Petro de Luanda bateram por 4-0, em Luanda, o Orapa United, do Botsuana.Job, Vá e Tony, que bisou, marcaram os golos dos tricolores.O encontro da segunda mão contra os vice-campeões do Botsuana está marcado para 05 de dezembro, em Francistown, a 400 quilómetros de Gaborone, capital do país.