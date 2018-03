Continuar a ler

Na lista alargada estão também as estrelas Diego Godín (Atlético Madrid), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luís Suárez (Barcelona).



Nas datas destinadas a compromissos das seleções, o Uruguai defrontará em 23 de março a República Checa, na 'China Cup', disputando em 26, dia destinado ao jogo do terceiro lugar e final, a China ou País de Gales.



No Mundial'2018, a disputar entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia, o Uruguai integra o grupo A, com a anfitriã Rússia, a Arábia Saudita e o Egito. Na lista alargada estão também as estrelas Diego Godín (Atlético Madrid), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luís Suárez (Barcelona).Nas datas destinadas a compromissos das seleções, o Uruguai defrontará em 23 de março a República Checa, na 'China Cup', disputando em 26, dia destinado ao jogo do terceiro lugar e final, a China ou País de Gales.No Mundial'2018, a disputar entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia, o Uruguai integra o grupo A, com a anfitriã Rússia, a Arábia Saudita e o Egito.

O central uruguaio Sebastián Coates, do Sporting, e o lateral Maxi Pereira, do FC Porto, foram chamados pelo selecionador Oscar Tabarez para os jogos do Uruguai na Taça da China.O selecionador uruguaio chamou 27 jogadores para o torneio particular, que decorrerá em Nanning, na China, de 22 a 26 de março, numa lista em que consta também Urreta, antigo extremo do Benfica, atualmente na equipa mexicana do Monterrey.

Autor: Lusa