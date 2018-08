Julen Lopetegui venceu pela primeira vez ao serviço do Real Madrid mas precisou de Asensio– rendeu Isco ao intervalo – para bater (3-1) uma Juventus que ainda não tem Cristiano Ronaldo. Na ausência de CR7, foi outro português a fazer a diferença nos bianconeri: aos 12’, João Cancelo cruzou da esquerda e Carvajal fez autogolo.

Depois, Bale e Asensio mostraram que podem ser mais-valias esta época no Real: o primeiro empatou num tiro de longe e o segundo bisou na 2ª parte, tendo o seu primeiro golo surgido após passe do brasileiro Vinícius. Destaque ainda para a estreia do guardião Lunin (ex-Zorya) nos merengues.

Autor: Hugo Neves