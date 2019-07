Manchester United leva a melhor sobre o Tottenham na International Champions Cup

O Manchester United derrotou o Tottenham esta quinta-feira, por 2-1, na International Champions Cup, em Singapura. A equipa Ole Gunnar Solskjaer continua sem perder nesta pré-temporada.Os red devils chegaram golo aos 21 minutos, por intermédio de Anthony Martial, mas na segunda parte os spurs empataram, através de Lucas Moura (65').O Manchester United voltou a colocar-se na liderança, graças a um golo de Angel Gomes (80'). O Tottenham fez de tudo para chegar ao empate e levar o jogo para os penáltis; Lucas Moura por pouco não o conseguia, com um cabeceamento que saiu ao lado já em tempo de descontos, mas o triunfo acabou mesmo por pender para a equipa de Manchester.Trata-se do segundo triunfo dos red devils na competição, depois de no primeiro jogo terem ganho ao Inter, por 1-0.Já o Tottenham soma o primeiro desaire. Na estreia tinha batido a Juventus, por 3-2.Siga aqui o direto