Olympiacos vence e mantém liderança com golo de Podence

O Olympiacos, do técnico português Pedro Martins, manteve a liderança da liga grega, com um triunfo caseiro sobre o Atromitos, por 2-0, com um golo de Daniel Podence, na 10.ª jornada.





Depois de uma primeira parte sem golos, Podence abriu a contagem, aos 60 minutos, e, pouco depois, aos 62', o avançado argelino El Soudani, ex-V. Guimarães, aumentou a diferença e estabeleceu o resultado final. Mesmo com menos uma unidade, por expulsão de Papadopoulos, aos 67 minutos, o Olympiacos manteve a vantagem e o resultado ficou inalterado até final.Além de Podence, o guarda-redes José Sá e o central Rúben Semedo foram titulares na equipa de Pedro Martins, que manteve os dois pontos de vantagem na liderança sobre o PAOK Salónica, equipa campeão e liderada por Abel Ferreira.