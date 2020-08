Covid-19: UEFA cancela Europeu feminino de sub-17 e reduz jogos dos escalões jovens

O campeonato da Europa de futebol feminino de sub-17 de 2020 foi esta quarta-feira cancelado pela UEFA, que reduziu o número de jogos de qualificação para as competições dos escalões jovens, devido à pandemia de covid-19.

"Após consulta às 55 federações membro da UEFA, o comité executivo tomou hoje várias decisões tendo em vista as competições jovens de seleções, atendendo à situação atual da covid-19 na Europa", frisou o organismo que rege o futebol europeu, em comunicado.

O Europeu feminino de sub-17 de 2020, que estava marcado para outubro, na Suécia, foi cancelado, pelo que a UEFA apontou Inglaterra, Alemanha e Espanha [as seleções com maior coeficiente] para o Mundial do escalão de 2021, previsto para a Índia, entre 17 de fevereiro e 07 de março.

Ainda relativamente às competições de 2019/20, foi decidido disputar em outubro a Ronda de Elite do Europeu masculino de sub-19, cuja fase de grupos vai ser disputada na Irlanda do Norte em novembro e a fase a eliminar em março de 2021.

Para 2020/21, a UEFA manteve as datas e os anfitriões das fases finais, adiando as fases de qualificação até à primavera de 2021 e reduzindo o número de jogos, ao abolir as Rondas de Elite para os Europeus de sub-17 e sub-19, masculinos e femininos.

As segundas fases de qualificação vão ser substituídas por play-offs, à exceção da competição masculina de sub-17, cujo apuramento vai ficar remetido a uma só fase de grupos.

A UEFA justifica estas medidas com o objetivo de "aliviar os encargos operacionais e financeiros das federações", assim como "salvaguardar a saúde dos jogadores e minimizar os riscos de propagação de infeções".