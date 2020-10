Jeonbuk, de José Morais, perde e deixa liderança na Coreia do Sul

O Jeonbuk, treinado pelo português José Morais, perdeu hoje em casa com o Pohang, na segunda jornada da fase final da liga sul-coreana de futebol, deixando de partilhar a liderança com o Ulsan.

O avançado Song Min-Kyu marcou o único golo da partida aos 60 minutos, dando o triunfo ao Pohang, que se mantém no terceiro lugar, a 10 pontos da liderança.

O Jeonbuk, que vinha de três triunfos consecutivos, viu o Ulsan isolar-se no comando do campeonato, com 54 pontos, mais três do que a equipa de José Morais.