Chelsea empresta nigeriano Victor Moses ao Spartak de Moscovo

O futebolista internacional nigeriano Victor Moses vai jogar nos russos do Spartak de Moscovo até final da temporada, por empréstimo do Chelsea, anunciaram os dois clubes nos respetivos sites oficiais.

Os moscovitas, que ocupam o segundo lugar da Liga russa, informaram que o acordo de empréstimo inclui uma opção de compra no final da época, embora sem revelarem o valor da mesma.

Esta será a sexta cedência de Moses, de 29 anos, desde que foi contratado pelo Chelsea ao Wigan, em 2012. Na última temporada, foi emprestado a Fenerbahçe e Inter de Milão, depois de já ter passado por Liverpool, Stoke City e West Ham.

O jogador, formado no Crystal Palace, conta no currículo com um campeonato inglês, uma Taça de Inglaterra e duas ligas Europa, todos ao serviço do Chelsea, além de participações nos mundiais de 2014 e 2018 com a seleção da Nigéria.