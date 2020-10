Rangers vence Celtic e reforça liderança da liga escocesa

O Rangers, adversário do Benfica na Liga Europa, reforçou este sábado a liderança da liga escocesa de futebol, ao impor-se por 2-0 no estádio do rival Celtic, campeão nos últimos nove anos, em jogo da 11.ª jornada da prova.

Um bis do defesa Connor Goldson, aos nove e 54 minutos, permitiu à equipa treinada pelo inglês Steven Gerrard vencer o dérbi de Glasgow, conhecido por old firm, o que permite ao Rangers aumentar para quatro pontos a vantagem sobre o rival citadino, segundo classificado, com menos um jogo realizado.

O Rangers desloca-se ao Estádio da Luz em 05 de novembro e recebe o Benfica três semanas mais tarde, em jogos do Grupo D da Liga Europa, do qual fazem parte também os polacos do Lech Poznan e os belgas do Standard Liège.