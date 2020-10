Al Ain de Pedro Emanuel empata 1-1 na visita ao Al Ahli

O Al Ain, orientado pelo treinador português Pedro Emanuel, empatou hoje 1-1 na visita ao Shabab Al Ahli, na segunda jornada do campeonato de futebol dos Emirados Árabes Unidos.

Aos 55 minutos, Laba adiantou a equipa de Pedro Emanuel, que alinhou com Wilson Eduardo de início, contudo Jaber empataria para os locais, aos 75.

O Al Ain integra um quarteto de equipas no terceiro lugar, com quatro pontos, a dois do Bani Yas e Al Sharjah, com o pleno de seis pontos.