Al Shabab, de Pedro Caixinha, sobe provisoriamente à liderança na Arábia Saudita

O Al Shabab recebeu e venceu esta sexta-feira o Damac por 2-1, um resultado que permite à formação treinada pelo português Pedro Caixinha ascender provisoriamente ao primeiro lugar da Liga saudita.

Os visitantes até se adiantaram no marcador, aos 33 minutos, graças ao médio argelino Ibrahim Chenihi, mas o Al Shabab respondeu e chegou ao empate oito minutos depois por intermédio do avançado saudita Al Abib, após assistência do argentino Éver Banega, ex-Sevilha.

E foi outro atacante saudita, Al Ammar, que saltou do banco para marcar, aos 80 minutos, o golo da vitória do Al Shabab sobre o Damac (último classificado com apenas um ponto), nesta partida da sexta jornada do campeonato saudita.

Com os três pontos conquistados, a turma orientada por Pedro Caixinha sobe provisoriamente à liderança, com 14 pontos em seis jogos, seguido pelo Al Hilal, que tem 13 pontos, mas menos um encontro disputado.