Luso-brasileiro Jorvan Vieira vai treinar o Étoile du Sahel da Tunísia

O técnico luso-brasileiro Jorvan Vieira vai treinar o Étoile du Sahel, da liga tunisina, até final de junho, com opção por mais uma temporada, anunciou esta segunda-feira o emblema africano.

Vieira, de 67 anos, vai ter como adjunto o português João Silvano, tal já como tinha acontecida nas suas passagens pelo Ismaily (2018/19), do Egito, e pelo Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.

O antigo selecionador do Koweit e Iraque regressa ao norte de África, depois de ter passado vários anos em Marrocos, durante os anos 80.

O Étoile du Sahel foi o quinto classificado da última edição do campeonato tunisino. A época 2020/21 arranca já em 5 de dezembro, com uma deslocação campo do Bizertin