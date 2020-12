Al-Nassr, de Rui Vitória, empata e continua em penúltimo lugar na Arábia Saudita

O Al-Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, empatou esta segunda-feira em casa 2-2 frente ao Al-Ettifaq, na sétima jornada da I Liga saudita, e mantém-se no penúltimo lugar do campeonato.

Os dois golos do Al-Ettifaq foram marcados aos 45+9 minutos, pelo médio eslovaco, Filip Kiss, na execução de um penálti, e pelo médio marroquino Naim Sliti, aos 52, mas o Al-Nassr anulou essa vantagem na ponta final do jogo, com golos do médio saudita Sami Al Naji e do avançado marroquino Abderrazak Hamdalah, aos 89 e 90+10 minutos.

Com este resultado de hoje, que fecha a sétima jornada, o Al-Nassr segue em 15.º e penúltimo lugar, com apenas quatro pontos, decorrentes da igualdade de hoje e da única vitória alcançada pela equipa (cinco derrotas, um empate e uma vitória), na quarta jornada, por 2-0, na receção ao Al Qadisiya.

Ao invés, a equipa orientada pelo técnico português Pedro Caixinha, o Al-Shabab, segue em segundo lugar do campeonato, com 14 pontos, a cinco do líder Al-Hilal, e mais um do que o terceiro classificado, o Al-Ahli.