Jogo do Shakhtar Donetsk adiado devido às más condições do relvado

O Shakhtar Donetsk, do treinador português Luís Castro, viu este domingo adiado o jogo da 13.ª jornada do campeonato ucraniano de futebol, em que visitava o Inhulets Petrove, devido às más condições do terreno.

A equipa, tetracampeã ucraniana, uma vez com Luís Castro e três com Paulo Fonseca, atual treinador da Roma, segue em segundo lugar do campeonato, a quatro pontos do Dínamo Kiev, com mais um jogo.

O Dínamo empatou no sábado na receção ao Kolos Kovalivka (2-2), e o Shakhtar tem a oportunidade de, em caso de vitória no jogo com o Inhulets, cuja nova data ainda não está marcada, reduzir a distância para apenas um ponto.

"A razão para o cancelamento do jogo deve-se às más condições do terreno, propícias a risco elevado de lesões. O Shakhtar regressa a Kiev", informou o clube na sua página oficial.

Na segunda-feira, no sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa, a equipa de Luís Castro é uma das possíveis adversárias de Benfica e Sporting de Braga, depois de ser relegada para a segunda competição da UEFA, ao ser terceira, atrás de Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, no seu grupo da Champions.