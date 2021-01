Olympiacos de Pedro Martins vence e segue líder invicto na Grécia

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu este sábado por 2-1 em casa do Panetolikos, em jogo da 16.ª jornada da Liga grega de futebol, e segue líder ainda sem perder no campeonato.

Fortounis, logo aos quatro minutos, adiantou a formação do Pireu, em que Bruma foi titular (saiu ao intervalo) e Pêpê e Tiago Silva suplentes não utilizados, mas a equipa da casa, que teve Dálcio em campo a partir dos 85, igualou aos 48, por Tahar.

Um golo do marroquino El Arabi, aos 66, garantiu o quarto triunfo seguido na Liga ao Olympiacos, que lidera com 41 pontos, mais nove que o segundo classificado Aris, com menos um jogo. O Panetolikos é 12.º.