Ajax salva empate no clássico com PSV e mantém liderança

O Ajax segurou este domingo a liderança da Liga holandesa e manteve a vantagem pontual sobre o PSV, ao empatar 2-2 diante do rival, depois de ter estado a perder por 2-0 no clássico da 15.ª jornada.

Em Amesterdão, o conjunto de Eindhoven conseguiu uma vantagem importante ainda no primeiro tempo, graças ao bis do israelita Eran Zahavi, aos 2' e 21', mas a formação da casa reduziu em cima do intervalo, através de Quincy Promes, aos 40'.

Na estreia pelo Ajax, o franco-marfinense Sebastien Haller foi lançado ao intervalo e chegou a marcar, mas o golo foi anulado, por fora de jogo. Contudo, o avançado contratado ao West Ham acabou mesmo por deixar a sua marca no encontro, assistindo o brasileiro Antony para o empate, aos 65'.

A equipa comandada por Erik ten Hag ainda esteve perto da reviravolta num par de ocasiões, só que o PSV segurou o empate e manteve-se a um ponto do líder da Eredivisie, que soma 35.

Esta igualdade foi capitalizada pelo Feyenoord, que venceu por 2-0 o dérbi de Roterdão, diante do Sparta, e aproximou-se da dupla da frente, ocupando o terceiro posto, com 32 pontos, os mesmos do Vitesse, que no sábado tinha batido o Heracles.