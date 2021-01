André Geraldes regressa ao Maccabi Telavive

O defesa português André Geraldes, antigo jogador de Sporting, Belenenses e Vitória de Setúbal, vai voltar a representar o Maccabi Telavive, depois de ter rescindido com os cipriotas do APOEL Nicósia, anunciou esta terça-feira o campeão israelita.

No site oficial, o Maccabi anunciou o regresso do lateral, de 29 anos, e revelou que o jogador português assinou um contrato até junho de 2022.

"Só depois de regressar a Telavive é que percebi o quanto realmente sentia falta deste lugar e deste clube. Estou feliz por estar de volta à família 'amarela'", disse o defesa luso, em declarações divulgadas pelo Maccabi.

André Geraldes, que fez a formação no FC Porto e no Maia, já tinha estado na última temporada no emblema israelita, mas por empréstimo do Sporting.