Eden Hazard eleito "o jogador mais emblemático" da história do futebol belga

O avançado Eden Hazard, do Real Madrid, foi eleito "o jogador mais emblemático" da história do futebol belga, numa votação organizada pela federação, para comemorar os seus 125 anos, anunciou esta quinta-feira o organismo.

Hazard, de 30 anos, ganhou a eleição com 10,6% dos votos dos adeptos belgas, à frente do defesa Vincent Kompany, de 34 anos e já retirado (9,4%), e do médio do Manchester City Kevin De Bruyne, de 29 (9,1%).

Como capitão, Hazard liderou a Bélgica na conquista do terceiro lugar no Mundial de 2018, na Rússia, feito a que juntou a Bola de Prata, por ter sido o segundo melhor jogador do torneio.

O histórico Jan Ceulemans, com 63 anos, que disputou 96 jogos pela seleção belga, ficou na quarta posição (9,0%) e o também ex-futebolista e selecionador Paul Van Himst, de 77, terminou no quinto posto (7,3%).