Bruma marca e Olympiacos mais perto dos 'quartos' da Taça da Grécia

O Olympiacos, de Pedro Martins, venceu esta quarta-feira fora o Panaitolikos por 3-0, na primeira mão dos oitavos de final da Taça grega de futebol, com o internacional português Bruma a marcar o primeiro golo do encontro.

O extremo luso formado no Sporting fez, aos 20 minutos, o único tento da primeira parte, com o médio Marious Vrousai, aos 65, e o senegalês Pape Cissé, aos 85, a fazerem os restantes golos, que 'abrem as portas' dos 'quartos' ao Olympiacos.

A formação de Atenas também contou com os médios portugueses Tiago Silva e Pêpê no 'onze', enquanto, do lado do Panaitolikos, Dálcio (74 minutos) e Hélder Barbosa (59) foram lançados no decorrer da segunda metade da partida.

A segunda mão da eliminatória está agendada para o dia 3 de fevereiro, na capital grega.