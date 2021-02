Zamalek de Jaime Pacheco arranca 'Champions' africana com 'nulo'

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, iniciou esta sexta-feira a participação na Liga dos Campeões africanos de futebol com um 'nulo' (0-0) na receção aos argelinos do Alger, em jogo da primeira jornada do grupo D.

O conjunto egípcio, cinco vezes campeão africano e finalista da última edição, perdida para o rival Al-Ahly, soma um ponto, tal como o Alger, vencedor da competição em 1975/76.

No sábado, realiza-se o outro jogo da primeira jornada do grupo D, com os tunisinos do Espérance Tunis, campeões em 1994, 2011, 2018 e 2019, a receberem o estreante Teungueth, do Senegal.

Na segunda jornada, o Zamalek vai visitar o Teungueth, em 23 de fevereiro.