Presidente da FPF felicita portugueses vencedores da Supertaça da Lituânia

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou este sábado o treinador João Luís, o adjunto Luís Olim e o lateral Rafael Floro pela conquista da Supertaça da Lituânia, ao serviço do FK Panevezys.

"Fernando Gomes deixa uma mensagem de felicitação aos vencedores e manifesta o seu profundo orgulho e gratidão por mais uma clara demonstração do talento português a vingar no estrangeiro", pode ler-se numa nota publicada no 'site' oficial da FPF na Internet.

Após um empate a duas bolas no final do tempo regulamentar com o Zalgiris, foi nas grandes penalidades que os portugueses celebraram pela segunda vez ao serviço da formação da cidade de Panevezys.

João Luís já tinha vencido, em outubro de 2020, o primeiro título da história do emblema fundado em 2015, no caso a Taça da Lituânia, e o FK Panevezys segue invicto no campeonato, no segundo lugar, ao cabo de três jornadas.