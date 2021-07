Canadá e Estados Unidos nos quartos de final da Gold Cup com goleadas

O Canadá e os Estados Unidos qualificaram-se na quinta-feira para os quartos de final da Gold Cup da CONCACAF, ao golearem Haiti (4-1) e Martinica (6-1), na segunda jornada da fase de grupos.

Em Kansas City, Stephen Eustáquio, jogador do Paços de Ferreira, marcou o primeiro golo dos canadianos e único na primeira parte, logo aos cinco minutos, na transformação perfeita de um livre direto.

Na segunda parte, Cyle Larin bisou, aos 51 e 74 minutos, o segundo de grande penalidade, e, aos 79', Junior Hoilett apontou o quarto, também de penálti.

Pelo Haiti, que ficou reduzido a 10 unidades aos 77 minutos, por expulsão de François Dulysse, marcou Stéphane Lambesse, aos 56'.

Os Estados Unidos tiveram ainda menos dificuldades para superar Martinica, com Daryl Dike, companheiro de equipa do português Nani nos Orlando City, a ser a principal figura do encontro, ao conseguir um bis, aos 14 e 59 minutos.

Samuel Camille, na própria baliza, aos 23', Miles Robinson, aos 50', Gyasi Zardes, aos 70', e Nicholas Gioacchini, aos 90', apontaram os restantes tentos dos norte-americanos, enquanto Emmanuel Riviere faturou para Martinica, aos 64', de penálti.

Após duas jornadas, Canadá (8-2 em golos) e Estados Unidos (7-1) lideram o Grupo B com seis pontos - contra nenhum de Haiti e Martinica - e, na última jornada, no domingo, vão discutir o vencedor do agrupamento.