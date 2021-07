Corona titular em vitória e apuramento do México na Gold Cup

Jesus Corona, do FC Porto, foi titular na vitória da seleção mexicana diante de El Salvador, por 1-0, num jogo em que os mexicanos garantiram o apuramento para os quartos-de-final da Gold Cup.

Corona jogou os 90 minutos do encontro disputado este domingo à noite (madrugada de segunda-feira em Lisboa), no Estádio Cotton Bowl, em Dallas, que o México venceu com um golo de Luís Rodríguez, aos 26 minutos, e garantiu a vitória no grupo A da competição, com mais um ponto do que El Salvador, também apurado.

Os mexicanos vão defrontar nos quartos-de-final da Gold Cup o segundo classificado do grupo D, que, a uma jornada do final, é liderado por Honduras (seis pontos e já apurada), Qatar (quatro), Panamá (um) e Granada (zero).