Qatar vence Honduras e apura-se para os quartos-de-final da Gold Cup

A seleção do Qatar, convidada para competir na Gold Cup, apurou-se para os quartos-de-final da competição, como vencedora do grupo D, após vencer esta terça-feira as Honduras, por 2-0.

Na terceira e última jornada do grupo, o Qatar venceu com golos de Homam Ahmed, aos 25 minutos, e Abdulaziz Hatim, aos 90+4', em jogo disputado em Houston, e no qual Akram Afif ainda falhou uma grande penalidade, aos 41'.

O triunfo permitiu ao Qatar, organizador no próximo ano do Mundial, em 2022, garantir o primeiro lugar do grupo, o que o levará a defrontar nos quartos-de-final El Salvador, segundo do grupo A.

Já as Honduras, que terminaram em segundo, vão ter pela frente o México, enquanto os Estados Unidos defrontam a Jamaica, e a Costa Rica o Canadá, nos jogos que completam os quartos da competição da CONCACAF.