Convidado Qatar nas meias-finais da Gold Cup da CONCACAF

O estreante Qatar, convidado para a edição 2021, qualificou-se para as meias-finais da Gold Cup da CONCACAF, ao vencer El Salvador por 3-2, no primeiro jogo dos 'quartos'.

A formação do país organizador do Mundial de 2022 esteve mesmo a vencer por 3-0, com dois golos de Ali Al Moez, aos dois e 55 minutos, o segundo de grande penalidade, e um de Hatim Abdulaziz, servido por Pedro Correia 'Ró-Ró', aos oito.

No Estádio State Farm, em Glendale, Phoenix, os salvadorenhos ainda reagiram, com um 'bis' de Joaquín Rivas, que marcou dois golos de rajada, aos 63 e 66, mas já não conseguiram evitar a eliminação.

Nas meias-finais, o Qatar vai defrontar o vencedor do embate entre os Estados Unidos e a Jamaica.