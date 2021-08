Panevezys de João Luís apura-se para as meias-finais da Taça da Lituânia

O Panevezys, treinado pelo português João Luís, apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça da Lituânia de futebol, ao vencer por 3-1 no reduto do Dziugas Telsiai, em jogo dos quartos de final.

A formação da casa esteve na frente do marcador, graças a uma grande penalidade convertida por Nasko Milev, aos 34 minutos, mas o detentor do troféu operou a reviravolta com golos de Jorge Elias, aos 47 e 58, antes de Pijus Sirvys consumar o triunfo, aos 59.

O lateral-esquerdo português Rafael Floro começou a partida no banco de suplentes do Panevezys e foi lançado por João Luís no decorrer da segunda parte.

O Panevezys venceu a última edição da prova, já sob o comando do técnico luso.