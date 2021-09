Federação sueca recusa realizar estágio de inverno da seleção principal no Qatar

A Federação Sueca de Futebol (SvFF) anunciou esta quarta-feira que a seleção principal afinal não vai realizar o habitual estágio de inverno no Qatar, como aconteceu nos últimos dois anos, depois da oposição unânime dos clubes.

"Houve um consenso entre os clubes para que o estágio não aconteça no Qatar. Vamos procurar alternativas. O certo é que não vamos para Doha", disse o presidente da SvFF, Hakan Sjöstrand, em comunicado.

Desde 2019 que a Suécia realiza um estágio no Qatar, normalmente no mês de janeiro, com apenas jogadores que atuam no campeonato sueco.

Apesar da SvFF não ter mencionado diretamente a razão, o organismo, juntamente com outras federações escandinavas, como a norueguesa e dinamarquesa, tem criticado a violação dos direitos humanos e a situação dos trabalhadores migrantes no Qatar.

A federação sueca fez mesmo, no passado, um apelo à FIFA para pressionar os líderes do Qatar sobre essas questões.

De acordo com várias organizações, mais de 6.500 trabalhadores migrantes morreram no Qatar, nas obras dos estádios e das infraestruturas para o próximo Campeonato do Mundo de 2022, devido a condições de trabalho inseguras.

As autoridades do Qatar negaram sempre essa informação.

Em junho deste ano, a Noruega chegou mesmo a solicitar um congresso extraordinário da FIFA para ser votado um possível boicote à competição, mas não conseguiu apoios suficientes.

O Mundial'2022 vai decorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.