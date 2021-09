Dínamo Kiev vence e lidera isolado na Ucrânia

O Dínamo Kiev, adversário do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões, venceu este sábado por 2-0 em casa do Rukh Vynnyky, para a oitava jornada, e lidera com três pontos de vantagem a liga ucraniana.

A formação orientada pelo treinador romeno Mircea Lucescu, que na jornada inaugural da Liga dos Campeões empatou 0-0 em casa com o Benfica, somou o quinto triunfo consecutivo na liga ucraniana com golos de Viktor Tsygankov, aos 28 minutos, de grande penalidade, e Denys Harmash, aos 38.

O Dínamo Kiev lidera o campeonato com 25 pontos, mais três do que o Shakhtar Donetsk, segundo com 22, que hoje goleou por 4-1 o Veres Rivne, oitavo com 11. O Rukh Vynnyky é nono classificado, com oito pontos.

Na última terça-feira, o Shakhtar Donetsk conquistou a Supertaça da Ucrânia ao vencer por 3-0 o Dínamo Kiev, a escassos dias de ambos os clubes de defrontarem para a 10.ª jornada da liga, a 03 de outubro.

O grupo E da Liga dos Campeões é liderado pelo Bayern Munique, com três pontos, que na quarta-feira recebe o Dínamo Kiev, no mesmo dia em que o Benfica defronta na Luz o FC Barcelona.