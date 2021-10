Ludogorets apura-se para os quartos de final da Taça da Bulgária

O Ludogorets, adversário do Sp. Braga no Grupo F da Liga Europa, qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final da Taça da Bulgária, ao vencer por 3-1 o Oryahovitsa, do terceiro escalão.

O decacampeão búlgaro e atual líder da I liga, com 27 pontos e mais um jogo do que o CSKA, segundo posicionado, com 23, marcou pelo espanhol Higinio Marín, aos 12 minutos, pelo ganês Elvis Manu, aos 38, e pelo angolano Show, aos 79.

O Oryahovitsa, segundo classificado da Série A do terceiro escalão do futebol búlgaro, com os mesmos 27 pontos e mais um jogo do que o líder Spartak Pleven, ainda reduziu para 2-1 por Georgi Kolev, aos 58 minutos.

O Ludogorets, que perdeu em casa por 1-0 com o Sporting de Braga, em 21 de outubro, para a terceira jornada da Liga Europa, e que volta a defrontar os 'arsenalistas' em 04 de novembro, segue na quarta e última posição do Grupo F, com um ponto.

O Sporting de Braga é segundo classificado do grupo, com seis pontos, a um do líder Estrela Vermelha, da Sérvia, e com quatro de vantagem sobre o Midtjylland, da Dinamarca, terceiro posicionado, com dois.