Luís Castro e o duelo com Xavi: «O campeonato não vai acabar...»

O Al Duhail, orientado por Luís Castro, enfrenta esta quarta-feira o Al Sadd, num duelo em que estará em jogo a liderança do campeonato do Qatar. Na 2ª posição da liga, a três pontos do líder Al Sadd, de Xavi, Castro perspetivou um encontro importante, mas não decisivo.





"Um jogo de futebol nunca é jogo de vida ou morte. No futebol existem três resultados possíveis: ganhar, perder ou empatar. O campeonato não vai acabar no próximo jogo. Por muito que o queiram dizer, o campeonato não vai acabar. Se assim for, se entenderem que, se perder o próximo jogo, o campeonato acaba, então, nesse caso, é melhor ir-me embora porque não estou aqui a fazer nada", analisou o treinador, de 60 anos, colocando água na fervura: "É estar a jogar tudo no próximo jogo e isso não existe. Olhamos para o jogo com responsabilidade, com a importância que ele tem, mas não como um jogo decisivo."Recorde-se que este poderá ser o último jogo de Xavi Hernández no comando técnico do Al Sadd, isto numa altura em que a imprensa espanhola garante que o ex-médio deve assinar pelo Barcelona após o clássico frente ao Al Duhail.