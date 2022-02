Al Tawoon de José Gomes é eliminado na Taça da Arábia Saudita

O Al-Tawoon, do treinador português José Gomes, foi esta segunda-feira eliminado nos quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, num jogo em que viu 'fugir' a vantagem nos últimos minutos.

A equipa, vencedora da Taça em 2019, esteve a vencer com um golo de Sumayhan Alnabit, aos 53 minutos, mas, a jogar em casa, não conseguiu segurar a vantagem diante do líder do campeonato, o Al-Ittihad, do médio português André André.

Aos 87 minutos, o Al-Ittihad repôs a igualdade, com um golo de Abdulaziz Al Bishi, e já na compensação, aos 90+6, foi o marroquino Abderrazak Hamdallah a fazer o 2-1, de grande penalidade.

No Al-Ittihad, André André, emprestado em dezembro pelo Vitória de Guimarães e com opção de compra, efetuou o seu quarto jogo, cumprindo a totalidade dos minutos.