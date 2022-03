Al Duhail de Luís Castro vence com goleada na penúltima jornada no Qatar

O Al Duhail, do treinador português Luís Castro, goleou esta quarta-feira o Umm Salal, por 6-1, em jogo da 21.ª e penúltima jornada do campeonato de futebol do Qatar, com o título já entregue ao Al Sadd.

Em jogo disputado em casa, no Estádio Abdullah bin Khalifa, a equipa de Luís Castro, que vai terminar o campeonato em segundo, já vencia ao intervalo por 2-0, com golos de Michael Olunga, aos 12 minutos, e Sultan A-Brake, aos 45.

No segundo tempo, Edmilson Júnior, aos 48, Abdelrahman Fahmi, aos 51 e 77, e Rashid Al Abdulla, aos 87, ainda dilataram a vantagem para o Al Duhail, enquanto Yaseen Al Bakhit fez, aos 83, o golo de honra do Umm Salal, sexto classificado.

A uma jornada do final do campeonato, o Al Duhail é segundo, com 46 pontos, menos 10 do que o campeão Al Sadd, que tem menos dois jogos disputados a uma jornada do final.

Luís Castro tem contrato com o Al Duhail até 30 de junho, mas tem sido apontado como o treinador pretendido pelo Botafogo, apesar de o emblema do Qatar já ter indicado em comunicado que conta com o treinador até final do vínculo.

"A administração tem reparado em várias notícias que davam Luís Castro de saída. Confirmamos que recebemos várias propostas para o serviço do treinador, mas queremos manter Luís Castro até final do contrato", assinalou o Al Duhail na última semana.