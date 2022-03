Shakhtar cria abrigo e elogia apoio do Benfica

O Shakhtar Donetsk está a fazer a sua parte neste conflito e transformou a Arena Lviv num campo de refugiados para receber todos aqueles que necessitam de abrigo. Numa altura em que a Agência para Refugiados das Nações Unidas garante existirem 2,5 milhões de pessoas que já saíram da Ucrânia, o Shakthar avançou para a remodelação do estádio onde jogou entre julho de 2014 e dezembro de 2016, e que é atual ‘casa’ de FC Lviv e Rukh Lviv, de forma a acolher o maior número de pessoas em fuga de outras cidades.O diretor de comunicação Yuri Sviridov explicou tudo ao ‘The Athletic’: "Estamos a tentar ajudar e organizámos um abrigo neste estádio, que é muito grande. Estamos em estreita parceria com as autoridades locais e conseguiremos receber entre 2 a 3 mil pessoas. Se outros clubes quiserem ajudar, precisamos de colchões, cobertores, almofadas e tudo o que possam enviar. O Benfica enviou cinco camiões com um pouco de tudo: comida, medicamentos e roupas. O Légia Varsóvia também está a pensar em fazer o mesmo com o estádio deles na Polónia."O dia de ontem ficou ainda marcado pelo anúncio de mais sanções à Rússia. E Joe Biden, presidente dos EUA, garantiu que os aliados vão "defender todos os territórios da NATO". "Não vamos travar uma guerra contra a Rússia porque um confronto entre a NATO e a Rússia seria a 3ª Guerra Mundial e isso é algo que temos de impedir. Mas não vamos deixar que autocratas ditem o futuro do Mundo". *